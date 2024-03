Fórum 'Celebrar a Voz Feminina no Futuro de Portugal' vai ser realizado no Taguspark

O Fórum ‘Celebrar a Voz Feminina no Futuro de Portugal’, que irá decorrer, esta sexta-feira, no Centro de Congressos do Núcleo Central do Taguspark, pretende ouvir “a ouvir as visões e ambições de mulheres líderes em diferentes áreas da sociedade portuguesa”.

O evento, organizado entre a PL Meetings & Events e o Taguspark, procura desafiar os participantes: “A ouvir as visões e ambições de mulheres líderes em diferentes áreas da sociedade portuguesa, a pensar em soluções inovadoras para os desafios que o país enfrenta e a participar num debate aberto e construtivo sobre o futuro de Portugal”.

A iniciativa, que irá decorrer entre as 09h30 e as 12h45, conta com dois painéis de debate, o primeiro sob o tema de “Quais os nossos vision boards para Portugal”, e o segundo levanta a questão: “Portugal valoriza os seus talentos e os seus inovadores?”.

O Fórum disponibilizará ainda um manifesto, poderá ser assinado digitalmente, e que será entregue aos “líderes dos partidos políticos na Assembleia da República”.

As inscrições para esta iniciativa são gratuitas e pode ser realizadas através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSestpyF0MiFQIq2i-ZQYDJ-MSCI0BAg2dhDhnm2iPQsBgGrYQ/viewform