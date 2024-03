Marcelo felicita rei da Suécia por adesão à NATO

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou, esta quinta-feira, o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia pela adesão do país à aliança transatlântica NATO. ,

“O Presidente da República felicitou o Rei Carlos XVI Gustavo pela adesão da Suécia à NATO, tornando-se no 32.º membro da Aliança”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República. Para o chefe de Estado, o alargamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte “representa um sólido reforço de uma estrutura que tem sido fundamental em matéria de segurança e defesa coletiva e de manutenção da paz”.

“Portugal, que apoiou sem reservas, de forma convicta e decidida a adesão da Suécia à NATO, congratula-se por este histórico alargamento, na firme certeza de que a integração do seu mais recente membro contribuirá para reforçar o pilar europeu de defesa no seio da Aliança Atlântica”, diz ainda a publicação.