Doze propostas para responder a cinco desafios da Educação

A plataforma “Portugal Agora” definiu cinco desafios para concretizar em Portugal até 2030, no âmbito da educação e desenvolvimento de competências. Para responder a estes desafios, lançou 12 propostas no âmbito do projeto Aprender@PT.

O projeto tem como base o foco nas aprendizagens como ponto de partida, e não no “sistema de educação”, que deve ser uma consequência. A iniciativa tem como meta elencar medidas que podem acelerar esta transformação em Portugal e recolheu contributos de especialistas portugueses e internacionais para formar as propostas.

Para o desafio de foco nos conhecimentos e competências-chave para a criação de valor nas atividades profissionais e nos mercados de trabalho do futuro, a plataforma propõe recriar programas de aquisição de competências profissionais para indústrias de valor acrescentado, direcionadas para as funções não substituíveis pela IA, universalizar o ensino e valorização de aprendizagens de soft skills e promover o ensino de competências digitais e computacionais.

Um segundo desafio está em escalar metodologias pedagógicas flexíveis que suportem uma melhor aprendizagem ao longo da vida. Aqui a proposta é a promoção de um modelo de ensino por projetos, flexibilizando e individualizando processos de ensino/ aprendizagem,

Para redefinir o papel e competências para o professor, como facilitador das aprendizagens, a plataforma propõe um programa para a sua valorização, com uma reformulação do seu perfil de competências com um upskilling dos docentes. Já a valorização do papel das escolas passa pela promoção de um novo contrato de autonomia – curricular, de desenho dos projetos e roteiros formativos – que possibilite maior alinhamento sociocultural, capacidade de inovação e envolvimento da comunidade.

Para a acompanhar o ritmo da disrupção tecnológica em curso, a “Portugal Agora” defende a criação de espaços onde os alunos possam experimentar novas tecnologias digitais, com base num conceito de Escola-Empresa-Academia.