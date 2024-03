Rede que vendia droga a estudantes desmantelada pela GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava em Trás-os-Montes e que se dedicava à venda de produto estupefaciente a estudantes no distrito de Bragança.

A GNR revelou esta quinta-feira que as investigações da Operação “Vareja” duraram dois anos e culminaram com a detenção de quatro homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 32 anos. Foram apreendidas 644 doses de canábis e 13 de haxixe, 1.384 euros em dinheiro.

Foram ainda encontradas armas sem a devida documentação e licenciamento e apreendidos outros objetos usados na atividade ilícita, como material de embalamento e aparelhos usados nas comunicações.

“Era uma rede que operava essencialmente nos concelhos de Mirandela e de Bragança, mas também em Chaves e Montalegre. (…) Operava na aquisição e divisão deste deste produto estupefaciente para depois fazer chegar sobretudo à comunidade estudantil”, explicou a Capitão Edna Almeida, comandante do Destacamento Territorial de Mirandela, que coordenou a ação, citada pela agência Lusa.