Guerra. África do Sul é "o braço jurídico" do Hamas, diz Israel

O Governo israelita acusou, esta quinta-feira, a África do Sul de ser o “braço jurídico” do Hamas e de tentar proteger o grupo com a última petição ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) sobre falta de alimentos em Gaza, na sequência da Guerra.

A África do Sul voltou a pedir ao TIJ que atue, depois de o órgão jurisdicional da ONU ter instado o governo israelita a acelerar a entrega de ajuda humanitária à população do enclave.

Em reação, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Lior Haiat, declarou nas redes sociais que o TIJ já rejeitou anteriormente pedidos “infundados” de cessar-fogo.