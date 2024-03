Reggaeton? Não obrigada!

Um argentino utilizou a Inteligência Artificial (IA) para criar um dispositivo que não só reconhece, como “ataca” o reggaeton, impedindo que este género musical seja ouvido.

Roni Bandini estava farto de ouvir o vizinho que colocava este estilo (que não gosta) nas colunas a qualquer hora, noticiou o El País.

"As pessoas normais tocariam à campainha e pediriam educadamente para baixar o volume", escreveu Bandini nas suas redes sociais. No entanto, o argentino não é muito bom com contactos sociais. Por isso, resolveu apostar nas suas competências tecnológicas: teve a ideia de fabricar uma máquina com IA capaz de reconhecer reggaeton e 'atacar' através de Bluetooth.

Escreve o jornal espanhol que, em primeiro lugar, este descarregou vários temas deste estilo musical e, após modificar os arquivos, treinou um modelo de IA usando um “algoritmo de classificação”. Depois disso, desenvolveu o código através do qual o sistema pode monitorizar através de um microfone externo, enviar o áudio para o modelo e fazer com que este interfira, quando ultrapassado um nível de reconhecimento de 75% de certeza de que a música tocada é reggaeton.

Ao identificar o estilo, o dispositivo gera inferências que deterioram a qualidade do som, explicou o El País.

"Antes que me digam algo como 'bloquear a coluna do vizinho pode ser ilegal', por outro lado, ouvir reggaeton todos os dias às nove da manhã deveria ser definitivamente ilegal", afirmou ainda Bandini, no vídeo divulgado nas redes sociais.