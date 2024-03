A camisa molhada de Colin Firth em ‘Orgulho e Preconceito’ é vendida por 25 mil dólares

Segundo o The Guardian, a camisa usada pelo ator Colin Firth quando este caminha pelos campos encharcados depois de nadar num lago durante a adaptação para televisão do romance clássico ‘Orgulho e Preconceito’, em 1995, foi vendida na terça-feira em leilão por 25 mil dólares (quase 23 mil euros) - o dobro da estimativa original.

De acordo com o jornal britânico, a peça de roupa no estilo da década de 1810 e que foi desenhada por Dinah Collin, da Cosprop, tem uma etiqueta que diz “CP Darcy Wet shirt”.

Recorde-se que Firth interpretou Fitzwilliam Darcy na adaptação do filme para a BBC do romance de Jane Austen, ao lado de Jennifer Ehle como Elizabeth Bennet.

"O ‘momento da camisa molhada’ do Mr. Darcy nunca foi planeado. Surgiu nas conversas entre mim e o falecido Christopher Prins, que era então o chefe de moda masculina da Cosprop. Na cena, o Mr. Darcy é visto a emergir de um lago depois de dar um mergulho refrescante num dia quente de verão. Como a nudez masculina no ecrã não era permitida (levando em conta as regras de exibição da BBC e nos EUA) – nasceu a ideia da 'camisa molhada'", recordou o artista citado pelo The Guardian.