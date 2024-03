AD cancela arruada no Chiado na sexta devido ao mau tempo

A Aliança Democrática (AD) cancelou a descida do Chiado, em Lisboa, que estava prevista para sexta-feira devido às previsões de mau tempo e marcou um "grande comício" de encerramento da campanha no Campo Pequeno, anunciou a candidatura da coligação.

De manhã, mantém-se a arruada na Avenida da Igreja como primeiro ponto do último dia de campanha.

A descida do Chiado, prevista para as 17h00, será então substituída por um comício no Campo Pequeno às 18h.

A agenda de campanha encerra com a já prevista festa da juventude às 21h00.