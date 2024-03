BCE mantém taxas de juro inalteradas

O Banco Central Europeu decidiu, esta quinta-feira, manter as taxas de juro Euribor e nas prestações de crédito à habitação.

A decisão, que já era esperada pelos analistas, foi avançada esta quinta-feira pelo BCE. É a quarta vez consecutiva que o BCE decide não mexer nas taxas de juro. Assim sendo, as taxas de referência para a moeda única mantêm-se entre 4% e 4,5%.

Apesar de a taxa de inflação ter vindo a desacelerar – estando agora nos 2,6% - o BCE já tinha avisado que é preciso cautela e que as taxas não descem até a inflação chegar ao objetivo dos 2%.

Christine Lagarde, presidente do BCE, já tinha alertado que as taxas de juro podiam vir a descer no verão, no entanto, é preciso que os objetivos sejam alcançados.

“Embora a maioria das medidas da inflação subjacente tenham registado novo abrandamento, as pressões internas sobre os preços permanecem elevadas, devido, em parte, ao forte crescimento dos salários”, justifica o BCE, acrescentando que “as condições de financiamento são restritivas e os anteriores aumentos das taxas de juro continuam a pesar sobre a procura, o que está a ajudar a reduzir a inflação”.