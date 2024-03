Taxa de natalidade recua na UE mas sobe em Portugal

A taxa de natalidade na União Europeia (UE), em 2022, recuou para os 1,46 nascimentos por mulher. No entanto, Portugal recuperou para 1,43 face à quebra do ano anterior (1,35), segundo números do Eurostat.

Para além de ter registado uma subida na natalidade, Portugal reuniu, em 2022,a segunda maior percentagem de primeiros filhos (54,0%), depois do Luxemburgo (54,4%) e acima da média da UE (46,3%), no extremo contrário estão a Letónia (37,9%) e a Estónia (39,8%).

Em relação ao maior número de nascimentos por mulher, a tabela é liderada por França, com 1,79, seguida por Roménia (1,71), a Bulgária (1,65) e a República Checa (1,64).



Com a menor taxa de fertilidade, estão Malta (1,08 nascimentos por mulher), Espanha (1,16) e Itália (1,24).

Segundo o mesmo relatório, a idade média do nascimento do primeiro filho foi de 29,7 anos, com Portugal a ocupar o sexto lugar com 30,4 anos.

Em Portugal, cerca de um em cada quatro nascimentos foram de bebés com mães estrangeiras. Já no Luxemburgo, os valores correspondem a mais de metade.



No total, em 2022 nasceram 3,88 milhões de bebés na UE, um recuo de 4,09 nascimentos face a 2021, quando subiu de 1,51 para 1,53.