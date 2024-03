Comissão Europeia. Von der Leyen é candidata do Partido Popular Europeu

A atual presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, foi, esta quinta-feira, nomeada candidata principal do Partido Popular Europeu (PPE), para as eleições europeias de junho. Com 400 votos a favor, a governante está à procura de uma reeleição à frente da instituição.

Duas semanas depois de ter anunciado a sua candidatura a 'Spitzenkandidat' (cabeça de lista), do PPE, para as eleições europeias de junho, Von der Leyen, obteve ‘luz verde’ no congresso do PPE, que termina esta quinta-feira, em Bucareste, na Roménia.

A candidata, que procura uma reeleição à frente do executivo comunitário, por mais cinco anos, foi eleita candidata por 489 votos válidos (e 10 nulos), tendo conseguido 400 votos a fazer e 89 contra.