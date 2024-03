Ucrânia. Zelensky pede envio de mais armamento depois de ataque a Odessa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, na noite da passada quarta-feira, que a Ucrânia necessita de mais sistemas de defesa aérea.

As declarações do chefe de Estado surgiram depois do ataque russo, a Odessa, durante uma visita de Zelensky e do primeiro ministro da Grécia.

“O mundo tem sistemas de defesa aérea e capacidades suficientes para produzir armas para a defesa […] essas armas são necessárias aqui [na Ucrânia] para salvar vidas”, sustentou.

O líder da Ucrânia defendeu que as “decisões” sobre o envio deste material militar “são necessárias agora e não depois, algum dia”, sendo que é necessário oferecer segurança “às pessoas que sofrem ataques terroristas dia e noite”.

Na passada quarta-feira, o exército russo realizou um ataque a Odessa, no momento em que Zelensky se reunia com Kyriakos Mitsotakis, o primeiro-ministro da Grécia, numa visita a este porto, no sul da Ucrânia.

Os meios de comunicação locais, que citaram uma fonte da Marinha ucraniana, adiantaram que pelo menos cinco pessoas morreram no ataque.

Ambos os líderes, numa conferência de imprensa conjunta, explicaram como viveram o momento da explosão, tendo Kyriakos Mitsotakis admitido estar chocado com o que se sucedeu.

A televisão privada grega revelou que a explosão, ocorreu a menos de duzentos metros da delegação em que viajavam os dois governantes.