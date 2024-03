Neve encerra estradas no maciço da serra da Estrela

As estradas do maciço central da serra da Estrela foram encerradas ao trânsito esta quinta-feira, devido à queda de neve

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, citada pela agência Lusa, a circulação está interrompida em quatro troços.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para queda de neve significativa nas terras altas do Norte e Centro até domingo.

Segundo o IPMA, as “acumulações de neve no solo poderão, em determinados momentos, superar os 20 cm a cotas superiores a mil metros de altitude, sendo que nos pontos mais altos da serra da Estrela poderá acumular cerca de um metro de neve no final do período".

Os distritos de Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso laranja entre as 3 horas de sexta-feira e as 12 horas de sábado devido à queda de neve.