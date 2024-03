Fevereiro foi o mais quente de sempre

O Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S) anunciou, esta quinta-feira, que o mês passado foi o fevereiro mais quente, a nível mundial, desde que há registos.

Durante o mês passado, a média global da temperatura do ar à superfície, foi de 13,54 ºC, 0,81 ºC acima da média de fevereiro para o período de 1991 a 2020 e 0,12 ºC acima do anterior recorde de fevereiro mais quente, registado em 2016.

Desde junho de 2023, que todos os meses têm ultrapassado o recorde histórico mensal de temperatura, tendo o passado fevereiro sido mais 1,77°C mais quente do que a média estimada para o período de referência pré-industrial (1850-1900).

O diretor do C3S, Carlo Buontempo, referiu que: “O clima responde às concentrações atuais de gases com efeito de estufa na atmosfera, pelo que, a menos que consigamos estabilizá-las, enfrentaremos inevitavelmente novos recordes de temperatura global e as suas consequências”.

A temperatura global, dos últimos dois meses, também é a mais elevada desde que há registo, estando 0,68°C acima da média de 1991-2020 e 1,56°C acima da média pré-industrial de 1850-1900.

As temperaturas europeias em fevereiro, o foram 3,30°C superiores à média de fevereiro de 1991-2020.