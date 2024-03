Dia das eleições será marcado por mau tempo

Chuva, granizo e trovoada irão perdurar até domingo, 10 de março, dia em que os portugueses são chamados às urnas para votar nas eleições legislativas. Em Lisboa o pico de precipitação está previsto para sexta-feira entre as 15h00 e as 18h00.

Espera-se também vento com alguma intensidade, com especial incidência no litoral e nas terras altas, com rajadas até aos 100 km/h.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê também forte agitação marítima, com ondas que podem vir a atingir os sete metros no sábado.

Já nas terras altas, a Norte e Centro, poderá haver neve, começando nos pontos mais altos da Serra da Estrela, na noite e manhã desta quinta-feira. “As acumulações de neve no solo poderão, em determinados momentos, superar os 20 cm a cotas superiores a 1000 metros de altitude, sendo que nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá acumular cerca de 1 metro de neve no final do período”, avisa o IPMA

O Instituto meteorológico emitiu avisos para quase todo o Continente.