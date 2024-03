Liga Europa. Benfica defronta Rangers na Luz

Os ‘encarnados’ recebem, na Luz, esta quinta-feira, os Rangers, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, depois de os ‘leões’ terem empatado em casa (1-1) com a Atalanta na passada quarta-feira.

Este vai ser o primeiro jogo do Benfica, depois da goleada no Dragão, para a I Liga, onde as águias perderam por 5-0.

O Benfica e os Rangers defrontaram-se, por duas vezes, há três anos, na fase de grupos da Liga Europa, sendo que o resultado ficou empatado, em ambas ocasiões: -3 no Estádio da Luz e 2-2 em Glasgow.

O Alemão Tobias Stieler, será o juiz da partida entre os ‘encarnados’ e o Rangers, que lideram o campeonato escocês, com dois pontos de vantagem sobre o rival, Celtic.

O jogo terá início às 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na passada quarta-feira, o Sporting empatou por 1-1 com a Atalanta, na primeira mão dos Oitavos de Final da Liga Europa, em Alvalade.