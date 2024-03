Incêndio em habitação faz dois feridos em Portalegre

Uma mulher, de 58 anos, e um homem, de 32 anos, ficaram ligeiramente feridos na sequência de um incêndio na sua habitação, em Elvas, no distrito de Portalegre, esta quarta-feira.

A mulher sofreu queimaduras, e o homem ficou ferido devido a inalação de fumos. Fora, os dois, transportados para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, em declarações à agência Lusa, o alerta para o incêndio, que ocorreu na Praceta José Picão Telo, foi dado às 19h32.