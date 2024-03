Destruídos 418 ninhos de vespas asiáticas no Porto

Em 2023, a Câmara Municipal do Porto destruiu no ano 418 ninhos de vespas asiáticas, mais 56 do que em 2022.

Em declarações à agência Lusa, a autarquia revela que dos 418 ninhos destruídos, 384 eram secundários e 34 primários. Por sua vez, a maioria dos ninhos, também em 2022, de vespa velutina destruídos eram “secundários”, cerca de 362, comparando com os 20 ninhos primários.

A destruição do ninho tem por base a “aplicação de um biocida/inseticida” no próprio ninho, acrescenta o município.