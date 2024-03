Biden deverá usar discurso de Estado da União para fazer contraste com republicanos

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, deverá usufruir do discurso do Estado da União, na próxima quinta-feira, para contrastar a sua visão do país e do mundo, da dos republicanos e do, provável, adversário nas presidenciais, Donald Trump.

Apenas um dia depois da ‘Super Terça-feira’, dia em que 15 estados foram chamados às urnas, para votar nas primárias norte-americanas, Biden parece ter recuperado, nas últimas semanas, alguma da sua popularidade, estando ligeiramente à frente de Trump nas novas sondagens.

O discurso do Estado da União, que será transmitido na próxima quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Portugal), servirá de ensaio para Biden lançar um repto aos eleitores, desafiando-os a realizarem um balanço do seu mandato presidencial e escolherem um lado, entre a sua visão do país e do mundo e a dos republicanos.

A previsão está ser avançada por vários media norte-americanos, a partir de excertos do discurso que foram disponibilizados pela Casa Branca.