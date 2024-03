Associação de Treinadores de Futebol condena injúrias dirigidas a Abel Ferreira

A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) condenou, esta quarta-feira, as injúrias xenófobas proferidas pelo dirigente do São Paulo, Carlos Belmonte, ao treinador português do Palmeiras, Abel Ferreira, no final da partida entre os dois clubes, no passado domingo.

Num comunicado, divulgado esta quarta-feira, a ANTF considera que o episódio foi “ofensivo, discriminatório e xenófobo”, e acredita que “a maior parte dos adeptos não se revê nos insultos daquele dirigente do São Paulo, que enchem de vergonha todos quantos lutam por uma sociedade mais justa e tolerante”.

A entidade desportiva apela assim aos agentes desportivos, “em especial” aos agentes do São Paulo, para que atuem “de forma que episódios como este não se repitam, a bem do futebol”.

“A ANTF acredita que as manifestações de discriminação e xenofobia não podem ter lugar na nossa sociedade, devendo ser julgadas e severamente punidas pelos tribunais!”, lê-se na nota.

No final da partida entre o São Paulo e o Palmeiras, que acabou empatada, no passado domingo, para o Campeonato Paulista, Carlos Belmonte dirigiu-se de forma insultuosa ao técnico nacional.

O Palmeiras, comandando por Abel Ferreira, condena as ofensas proferidas ao seu treinador e garante que “ estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor de futebol do São Paulo”-.