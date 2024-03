Tráfego aéreo europeu sobe 7% em janeiro

O tráfego de passageiros na rede aeroportuária europeia registou um crescimento de 7 % em janeiro deste ano, face ao mesmo período do ano passado, com o crescimento alimentado predominantemente por passageiros internacionais (+8%) face aos passageiros domésticos (+2%).

Os números foram avançados esta quarta-feira pelo Conselho Internacional de Aeroportos da Europa (ACI Europe) que diz que, com este resultado, o tráfego de passageiros esteve muito próximo de uma recuperação total, situando-se apenas -3% abaixo dos volumes pré-pandemia (janeiro de 2019). “Embora o volume de passageiros internacionais tenha alcançado uma recuperação total (0%) pela primeira vez, o tráfego doméstico permaneceu -13% abaixo dos níveis de janeiro de 2019”, justifica o ACI Europe.

“No geral, janeiro viu a recuperação do tráfego de passageiros ser duradoura, com maior crescimento ao longo do ano passado, e o tráfego internacional de passageiros finalmente a voltar aos níveis pré-pandémicos ao fim de cinco anos”, diz Olivier Jankovec, Diretor Geral da ACI Europe, acrescentando que “a procura, em geral, manteve-se resiliente face ao grande aumento das tarifas aéreas, embora a dinâmica de crescimento tenha abrandado ou mesmo estagnado em alguns mercados”. E destaca que “isto está a acrescentar mais divergências a um mercado aeroportuário já muito fragmentado, onde a geopolítica e as mudanças estruturais no mercado da aviação estão a moldar o desempenho do tráfego como nunca”.

Os dados mostram que os aeroportos do mercado UE+ 1 lideraram a dinâmica de crescimento de passageiros em janeiro, com um crescimento de 8% face ao mesmo mês do ano passado.

A ACI Europe fala em “resultados impressionantes” nos aeroportos da Eslovénia (+29,8%), República Checa (+28,9%), Malta (+22,6%), Polónia (+18,9%) e Hungria (+16,6%).

Pelo contrário, os aeroportos da Suécia (-1,3%) e dos Países Baixos (-0,8%) viram o seu tráfego de passageiros diminuir, enquanto o crescimento foi moderado nos aeroportos da Roménia e da Letónia (ambos com +1,3%), bem como França, Portugal e Noruega (todos com +1,7%).

Comparando com os níveis pré-pandémicos, o mercado UE+ situou-se em -4%, com os aeroportos a depender predominantemente da procura de lazer/VFR 2 , a “exceder largamente os volumes pré-pandemia: Malta (+27%), Chipre (+21,6). %), Polónia (+20,5%), Croácia (+15,9%), Portugal (+14,8%), Espanha (+12,7%) e Grécia (+12,4%). Em contrapartida, os aeroportos da Eslováquia (-38,8%), da Suécia (-29,2%), da Eslovénia (-27,5%), da Finlândia (-24,2%) e da Alemanha (-23,7%) permaneceram os mais distantes de uma recuperação total.