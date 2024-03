Ministério Público espanhol pede pena superior a 4 anos de prisão para Carlo Ancelotti

O Ministério Público espanhol pediu, esta quarta-feira, uma pena de prisão de 4 anos e 9 meses para Carlo Ancelotti.

Em causa estarão dívidas do treinador do Real Madrid ao fisco, no valor mais de um milhão de euros, relativos a 2014 e 2015, segundo a imprensa espanhola.

O treinador, de 64 anos, terá declarado apenas os salários decorrentes do seu trabalho, não incluindo as receitas correspondentes aos direitos de imagem.