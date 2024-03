Pneu na A1 causa choque em cadeia com 15 veículos em Leiria

Um pneu solto no meio da autoestrada A1, na zona de Leira, provocou um choque em cadeia, que envolveu 15 veículos, na terça-feira ao final da tarde.

O acidente ocorreu por volta das 19h30, no sentido Norte-Sul, na zona de Leiria, na A1.

No total, houve 15 veículos envolvidos no acidente, que não provocou feridos, adiantou fonte do Comando da GNR de Leiria, citada pelo Jornal de Notícias.

A via esteve condicionada ao trânsito para trabalhos de limpeza, mas foi totalmente reaberta por volta das 21h.