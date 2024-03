Primárias EUA. Trump e Biden vencem em maior parte dos Estados na ‘Super Terça-feira’

Na passada terça-feira, vários Estados norte-americanos foram chamados a votar para as primárias. As projeções dos media dos Estados Unidos da América (EUA) apontam para uma vitória de Donald Trump em 11 estados e de Joe Biden em 13.

O ex-presidente, e candidato republicano, Donald Trump foi declarado vencedor em 11 estados: Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virgínia, Carolina do Norte, Tennessee, Arkansas, Minnesota e Massachusetts.

Já o atual Presidente dos EUA, Joe Biden, que está a concorrer a um segundo mandato, sagrou-se vitorioso no Vermont e no Iowa. Biden apenas saiu derrotado, na Samoa Americana, um pequeno território norte-americano no sul do pacífico, tendo conseguido apenas 40 votos, contra 51 de Jason Palmer, um candidato desconhecido-

A ‘Super Terça-feira’ é o dia em que 15 Estados norte-americanos são chamados às urnas para votarem nas primárias, escolhendo assim os candidatos republicanos e democratas à Casa Branca. Este ano, a corrida conta com Donald Trump, de 77 anos, e Joe Biden, de 81.

Os Estados, onde se votou na passada terça-feira, foram: Alabama; Alasca; Arkansas; Califórnia; Colorado; Maine; Massachusetts; Minnesota; Carolina do Norte; Oklahoma; Tennessee; Texas; Utah; Vermont; Virgínia; Samoa Americana (território).

Este dia, em particular, é considerado um ponto de viragem na corrida presidencial, pois são distribuídos mais de 35% dos delegados que escolhem os candidatos dos dois partidos, porém, este ano, as nomeações encontram-se praticamente decididas.