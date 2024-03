Iniciativa Liberal. O partido que aposta na originalidade e humor

Conhecemo-lo com óculos. No entanto, no dia 1 de Janeiro, Rui Rocha surpreendeu tudo e todos ao aparecer com lentes de contacto e um corte de cabelo diferente do habitual. Ano novo, novo look. Não fosse ele o cabeça de lista da Iniciativa Liberal, que aposta na surpresa e na irreverência para chegar ao máximo de pessoas possível.

“A Iniciativa Liberal (IL) é o partido político criado para promover e defender o Liberalismo em Portugal. O seu desígnio é abrir caminho para um Portugal Mais Liberal, que proporcione mais Liberdade a todos os portugueses”, apresenta-se assim na sua página oficial. “A sua abordagem é a promoção corajosa e defesa intransigente da Liberdade, contra os estatismos de todos os partidos”.

Ao contrário das páginas dos outros partidos, que utilizam as caras dos seus líderes, ao abrir a página da IL são os rostos de desconhecidos que apelam ao voto. “Poder escolher a creche e a escola dos meus filhos é a minha ambição”, diz Sílvia Abreu, trabalhadora independente. “Impostos mais baixos e mais salário é a minha ambição”, afirma Nelson Santos, engenheiro mecânico. “Um sistema de saúde a funcionar é a minha ambição”, revela Marta Pereira, enfermeira do SNS. “Ter uma casa própria é a minha ambição”, diz, por fim, Duarte Oliveira, técnico orçamentista.

O rei dos outdoors Não é novidade que a IL faz esforços para se destacar no que toca também aos outdoors , que passam a mensagem com um cocktail de originalidade, sentido crítico e humor. Na Segunda Circular, em Lisboa, perto do aeroporto Humberto Delgado, vemos um outdoor onde António Costa é representado como piloto da TAP com uma miniatura de Rui Rio no bolso, que afirma: “Senhores contribuintes, apertem mais o cinto”. Num outro outdoor, fixado na Praça do Saldanha, vemos a icónica lata de sopa de tomate Campbell, imortalizada pelo artista norte-americano Andy Warhol, onde lemos “Caldeirada” e vemos o rosto de vários líderes partidários: “A lata socialista está fora de prazo”, insinua o partido que escreve ainda preferir “ideias frescas”.

Recentemente, ao lado de um cartaz do Bloco de Esquerda que levou o cantor Pedro Abrunhosa a acusar o partido de plágio por utilizar a frase “Fazer o que nunca foi feito”, a IL colocou um cartaz em tom provocatório com a cara de Rui Rocha e sorrir onde se lê: “Fazer o que já foi feito em países liberais (e funciona)”. Nesta campanha o partido tem utilizado slogans como: “Não desistas de Portugal e da tua ambição” e “Por um Portugal com Futuro”.

Redes Sociais A Iniciativa Liberal parece usar o Facebook sobretudo para partilhar os seus outdoors e provocar os adversários. Recentemente o partido publicou um cartaz com a cara de Mariana Mortágua onde se lê: “Vale tudo. Nem a mentira tem descanso”, uma alusão ao caso da renda da avó de Mortágua. Numa outra publicação, com fundo azul, duas meias cor de rosa com o símbolo do PS: “Se não serve, troca!”.

Além disso, o partido vai partilhando as medidas que constam no seu programa e as fotografias de campanha.

Já no Instagram, o partido continua a brincar com os adversários, sendo Pedro Nuno Santos o principal visado. Tal como outros dos seus adversários, a IL utiliza alguns vídeos de “sensibilização” para falar das lacunas existentes no país. Num deles, vemos uma neta e uma avó que se despedem, pois a neta tem de emigrar. Nos seus destaques, a IL vai mais longe. “Liberalize”, lemos numa publicação com uma folha de canábis. “Deixem de enrolar a legislação”; “Não te deixes enrolar pelo bloco”; “Passa a ideia a um amigo”, “We want beer”, em português “Nós queremos cerveja!”, são outras das frases presentes nesses destaques.

Por outro lado, no Tik Tok, o partido não parece assim tão criativo. Nesta rede social, a IL tem publicado sobretudo excertos dos debates e várias intervenções dos seus membros nas comitivas que se têm realizado nas últimas semanas.

Recentemente, tal como os outros líderes partidários, Rui Rocha participou numa entrevista para o canal de Guilherme Geirinhas, És um bom partido?, onde o humorista brinca com os cabeças de lista e mostra o lado mais descontraído dos políticos.