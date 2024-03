Governo israelita autoriza celebrações muçulmanas na Esplanada das Mesquitas

O Governo israelita anunciou, esta terça-feira, que os fiéis muçulmanos serão autorizados a rezar na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, “no mesmo número que em anos anteriores” durante o Ramadão.

“Tudo faremos para garantir a liberdade de culto no Monte do Templo e para permitir que os muçulmanos celebrem [o Ramadão], sempre tendo em conta os imperativos de segurança”, declarou o primeiro-ministro, no início de uma reunião dedicada ao Ramadão, esta terça-feira.

O Ramadão começa esta semana, no próximo dia 8 de março.