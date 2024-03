Cascais. Homem que matou jovem brasileiro fica em prisão preventiva

O homem que agrediu no domingo um cliente de uma ‘roulotte’ junto à praia da Carcavelos, em Cascais, ficou em prisão preventiva.

Fonte da PSP disse, em declarações à agência Lusa, que um jovem, de 22 anos morreu na madrugada de domingo na sequência do desentendimento com o suspeito, funcionário da ‘roulotte’, tendo na altura sido detido.

“Há uma troca de palavras e os funcionários da ‘roulotte’ terão sido ameaçados. É aí que o autor do crime sai de dentro do balcão, vem cá para fora e há a agressão”, explicou na altura a fonte policial.

Depois, o cliente caiu ao chão e entrou em paragem cardiorrespiratória. “Não se sabe se devido à queda, à agressão ou a algum problema de saúde que pudesse já ter”, diz ainda a PSP.

A equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acabou por declarar a morte do jovem no local, no distrito de Lisboa.

A Polícia Judiciária ficou encarregada da recolha da prova.