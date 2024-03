Facebook e Instagram com problemas em todo o mundo

As redes sociais Facebook e Instagram, ambas da Meta, estão a registar problemas desde as 15h00 desta terça-feira.

De acordo com o site Downdetector, os problemas estão a ser reportados em vários países. As principais queixas estão relacionadas com o login e com a falta de atualização do feed.

Entre as 15h e as 14h, 11 mil utilizadores do Facebook reportaram problemas, a maioria (62%) no acesso.

Sobre o Instagram, foram reportadas falhas por cerca de 4.300 pessoas.

O Facebook já fez saber que está a par da situação e que as equipas técnicas “estão a tentar resolver o problema o mais rapidamente possível”.