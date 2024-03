Empresas estrangeiras aumentam os seus investimentos na China

Conteúdo patrocinado por Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China

O investimento estrangeiro é uma força importante para promover a prosperidade e o desenvolvimento da economia chinesa e da economia mundial. Em janeiro deste ano, 4.588 novas empresas de capital estrangeiro estabeleceram-se na China, o que representa um aumento de 74,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ou seja, apesar do abrandamento do crescimento económico mundial e da desaceleração do investimento global, a China continua a ser um destino atrativo para as empresas estrangeiras investirem.

As enormes oportunidades de desenvolvimento e o potencial de crescimento do mercado chinês estão a ser reconhecidos pelas multinacionais. Em janeiro, a indústria chinesa de alta tecnologia atraiu investimentos de 39,16 mil milhões de yuans (cerca de 5,04 mil milhões de euros) representando 34,7% dos investimentos estrangeiros. Desse montante, o investimento estrangeiro no setor da indústria de alta tecnologia aumentou 40,6%. Isto mostra que, com o impulso do desenvolvimento de alta tecnologia, os investimentos das empresas estrangeiras na China também foram otimizados.

No primeiro mês deste ano, aumentaram substancialmente os investimentos na China de países desenvolvidos ocidentais. Os da França e da Suécia aumentaram 25 vezes e 11 vezes, respetivamente. Tal como aumentaram muitos os da Alemanha (211,8%), da Austrália (186,1%) e de Singapura (77,1%). Isto desmente as afirmações de alguns meios de comunicação ocidentais, quando alegam uma suposta "retirada de investimentos estrangeiros da China".

Segundo o recente relatório da Associação Chinesa para a Promoção do Comércio Internacional, cerca de 70% das empresas estrangeiras inquiridas estavam otimistas em relação à situação do mercado na China nos próximos cinco anos. Mais de 90% das empresas estrangeiras entrevistadas previram que a rendibilidade dos seus investimentos na China permanecerá estável ou aumentará nos próximos anos.

De acordo com os analistas, com a implementação de medidas apropriadas tomadas pela China, a escala e a proporção global de investimentos estrangeiros recebidos pelo país continuarão a aumentar acentuadamente no futuro. Prevê-se, por isso, que a confiança das empresas estrangeiras em expandir os seus negócios na China será ainda mais reforçada.