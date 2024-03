António Costa vai estar hoje presente no comício do PS em Lisboa

António Costa regressa à campanha do PS, esta terça-feira. ainda primeiro-ministro vai estar no comício do partido esta noite na Aula Magna, em Lisboa, a poucos dias das eleições.

Segundo a comitiva socialista António Costa estará apenas a “assistir”, não estando prevista uma intervenção, ao contrário do que aconteceu no passado sábado no Porto.

Esta noite, além de Pedro Nuno Santos, que deverá encerrar o comício, estão previstas intervenções da ministra Mariana Vieira da Silva, cabeça de lista do PS pelo círculo de Lisboa, e do secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos.

O primeiro-ministro deve ainda voltar à campanha na sexta-feira, último dia, para a tradicional descida do Chiado.