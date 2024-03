"Estamos empenhados no processo diplomático, mas a agressão do Hezbollah está a levar-nos a um ponto crítico", diz ministro israelita

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, anunciou esta terça-feira ao mediador norte-americano, Amos Hochstein, que os ataques do Hezbollah atingiram um ponto crítico que obriga Israel a uma resposta militar.

“Estamos empenhados no processo diplomático, mas a agressão do Hezbollah está a levar-nos a um ponto crítico na tomada das nossas decisões militares", disse Gallant a Hochstein, durante uma reunião em Telavive, citado pela imprensa internacional.

Já morreram pelo menos 317 pessoas em ataques cruzados, a maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, grupo que confirmou 228 vítimas.

O governante israelita chegou hoje a Israel. Ontem, esteve em Beirute, onde se encontrou com os principais líderes libaneses, alguns deles aliados do Hezbollah, para tentar encontrar esforços diplomáticos, que é “a única forma de acabar com as hostilidades” na fronteira israelo-libanesa.