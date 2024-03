Cartaz musical da 40ª Ovibeja conta com UB40

A banda britânica UB40 é a mais recente novidade do cartaz musical da edição deste ano da Ovibeja. A feira decorre em Beja, entre 30 de abril e 05 de maio.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a ACOS – Associação de Agricultores do Sul, promotora do certame, revelou que os visitantes vão ser brindados, na noite de dia 03 de maio, com a música da “lendária banda inglesa de reggae UB40”.

Este é o mais recente nome das ‘ovinoites’, o ponto forte da programação cultural da feira, que têm diversas atuações musicais, e atraem ao recinto milhares de pessoas, a maioria jovens.

Os UB40 “são uma banda de causas sociais e de hino ao amor”, invocou a organização do evento, destacando que o grupo, formado em 1978, continua hoje “a contagiar públicos impossíveis de categorizar por idades, etnias ou nacionalidades”.

O agrupamento é autor de sucessos “transversais a várias gerações”, como são os casos das músicas “Red Red Wine”, “Dance Until The Morning Light”, “Please Don’t Make Me Cry” ou “Don’t Break My Heart”, entre outros, lembrou a ACOS.

“Em ano de comemoração de 40 edições, a Ovibeja celebra com todos e para todos as músicas, as vozes e as letras de uma banda icónica, que tem vindo a afirmar-se como embaixadora de grandes causas ao longo do seu percurso”, frisou, citada pela agência Lusa.

Segundo a ACOS, os bilhetes já podem ser adquiridos na BOL — Bilheteira online, com ligação no site da Ovibeja.

Além dos UB40, a banda sonora da Ovibeja deste ano integra espetáculos com os Calema (30 de abril), o artista bejense Buba Espinho (01 de maio), o grupo Lucky Duckies (02 de maio) e a fadista Ana Moura (04 de maio).

A 40.ª edição da feira agropecuária Ovibeja vai ter lugar, como habitualmente, no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito.

O certame, apresentado como a feira que reúne “Todo o Alentejo deste Mundo”, tem como tema central, este ano, “40 anos de associativismo”, a propósito do seu 40.º aniversário.

A temática “une, num esforço conjunto, um longo percurso de sonhos e de realizações, enquanto evento plural, inédito, de partilha e transmissão de mais-valias”, divulgou a ACOS.

Atualmente, o certame “junta mais de 100 mil visitantes, mais de 1.000 expositores e centenas de iniciativas”, já não só agropecuárias, mas de várias vertentes.