Algarve. Taxa de ocupação das unidades de alojamento caiu em fevereiro

As unidades de alojamento no Algarve registaram em fevereiro uma descida de 3,4pp (pontos percentuais) na taxa de ocupação quarto face ao mesmo mês de 2022, o que corresponde a uma subida de 3,0pp face a fevereiro de 2019, revelam os dados da AHETA.



A taxa de ocupação quarto foi de 46,3%, 3,4pp (pontos percentuais) abaixo da verificada em 2023 e 3,0pp acima da verificada em fevereiro de 2019.

Os mercados que registaram maiores crescimentos homólogos foram o neerlandês, com +1,5pp, o sueco, com +1,2pp e o alemão, +0,8pp.

Já as maiores descidas face a janeiro de 2023 foram registadas pelo mercado nacional (-2,1pp) e pelo mercado britânico (-1,5pp).

Por seu lado, a estadia média foi de 4,6 noites, 0,3 acima da verificada no mês homólogo de 2023. As estadias médias mais prolongadas foram do mercado sueco, com 14,4 noites e do mercado norueguês, com 10,6.