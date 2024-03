Ex-diretor financeiro de Trump declara-se culpado

O ex-diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, confessou-se culpado, esta segunda-feira,de mentir num comunicado e durante o seu depoimento no julgamento de fraude contra o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com a imprensa norte-americana, o homem, de 76 anos, pode ser condenado a cinco meses de prisão. A sentença será ditada em 10 de abril.

O primeiro alegado crime aconteceu no depoimento antes do julgamento ordenado pelo tribunal, que foi prestado sob juramento perante o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque.

Por sua vez, o segundo crime terá ocorrido no depoimento no julgamento civil em que Trump responde por acusação de fraude.