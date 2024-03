Supremo autoriza Trump a permanecer nos boletins de voto

Colorado não pode retirar o nome de Donald Trump do boletim de voto nas primárias presidenciais no estado. A decisão é dos juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos um dia antes de se realizarem as primárias da Super Terça-Feira – onde 15 estados e um território realizam eleições – colocando um ponto final aos esforços levados para eliminar o ex-presidente norte-americano das eleições primárias, em que aparece como favorito por indicação do seu partido. “Uma grande vitória para os Estados Unidos!”, reagiu na rede social Truth Social.

Recorde-se que as autoridades estaduais alegavam que Trump não deveria participar nas eleições por causa das suas tentativas de reverter a sua derrota na eleição presidencial de 2020 para o democrata Joe Biden, incentivando os seus apoiantes a invadirem o Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021.

No entanto, o Supremo decidiu que essa decisão cabe ao Congresso, e não aos estados, abrindo caminho a Trump fica para avançar para o ato eleitoral neste estado e em Maine e em Illinois, onde também tentaram retirar o seu nome dos boletins de voto.

Os advogados de Trump apresentaram vários argumentos para explicar por que a emenda não pode ser usada para mantê-lo fora das urnas, alegando que o motim de 6 de janeiro não foi uma insurreição e, mesmo que fosse, Trump não foi ao Capitólio pessoalmente, nem se juntou aos manifestantes.