Novo Governo Regional dos Açores já tomou posse

O novo Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) tomou posse esta segunda-feira, perante a Assembleia Legislativa da região, na cidade da Horta, na ilha do Faial.

O XIV Governo Regional, liderado por José Manuel Bolieiro, tem agora até dez dias para entregar, no parlamento regional, o seu Programa, documento que contém as principais orientações políticas e as medidas para a legislatura.

O novo executivo liderado por José Manuel Bolieiro, que está no cargo desde o final de 2020, integra nove secretarias regionais, além da Presidência e da Vice-presidência.

Artur Lima, líder do CDS-PP na região autónoma, continua como vice-presidente e o líder do PPM/Açores, Paulo Estêvão, integra o executivo pela primeira vez, como secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades.