Açores sob aviso amarelo devido a vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, esta segunda-feira, avisos amarelos para as ilhas dos Açores, devido às previsões da agitação marítima, prevendo-se as ondas, que possam alcançar os sete metros, e vento forte.

IPMA referiu, que o mau tempo deverá começar a atingir as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que irão estar sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, com “ondas de noroeste de seis a sete metros”, já a partir das 17h00 locais (18h00 em Lisboa) de terça-feira, até às 5h00 locais (6h00 em Lisboa) de quinta-feira.

O instituto meteorológico acrescenta que as ilhas de Flores e Corvo estarão ainda sob aviso amarelo devido ao “vento, direção de oeste (W), rodando para noroeste (NW)”, entre as 2h00 locais (3h00 em Lisboa) e as 17h00 locais (18h00 em Lisboa) de quarta-feira.

O grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) estará sob aviso amarelo devido às previsões de “ondas de noroeste de seis a sete metros”, entre as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) de quarta-feira e as 5h00 locais (6h00 em Lisboa) de quinta-feira.

O “vento direção de oeste (W), rodando para noroeste (NW)”, entre as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) e as 23h00 locais de quarta-feira, irá também afetar as ilhas do grupo oriental.

Já o grupo central do arquipélago açoriano, (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) irá estar sob aviso amarelo, de agitação marítima, onde se prevê “ondas noroeste de seis a sete metros”, estando válido entre as 23h00 locais de terça-feira e as 5h00 locais (6h00 em Lisboa) de quinta-feira.

O IPMA emitiu, igualmente, para o grupo Central um aviso amarelo devido ao “vento, direção de oeste (W), rodando para noroeste (NW)”, que irá vigorar entre as 5h00 locais (6h00 em Lisboa) e as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) de quarta-feira.