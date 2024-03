Athletic Bilbao contrata Álvaro Djaló

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, que Álvaro Djaló irá, no “final da corrente temporada”, rumar ao Athletic Bilbao, a título definitivo.

Em comunicado, o emblema minhoto refere que a transferência acontece “mediante a contrapartida máxima e potencial de 20.5 milhões de euros, da qual 15 milhões de euros correspondem à contrapartida garantida e os restantes 5,5 milhões de euros dizem respeito a bónus por objetivos alcançados”.

O Sporting de Braga sustenta que “mecanismo de solidariedade conexo com a transferência do jogador, que fará 25 anos em agosto, acresce aos valores acima referidos e é da total e única responsabilidade do Athletic Bilbao”.

O avançado, que se encontrava vinculado ao emblema bracarense até 30 junho de 2027, tinha a cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de euros.