Bruxelas preocupada com recrutamento de crianças para tráfico de droga

Ylva Johansson, comissária europeia para os Assuntos Internos, afirmou, esta segunda-feira, estar preocupada com a utilização cada vez maior de crianças pelas redes de tráfico de droga, nos países da União Europeia (EU).

A responsável de Bruxelas, à entrada para uma reunião ministerial, afirmou que o tráfico de droga está a evoluir hoje, mais do que nunca, e está a recorrer a crianças para conseguir transportar droga no território dos 27 países do bloco comunitário.

“Há um problema específico com o recrutamento de criança e isto vai ser um dos tópicos de uma conferência na próxima semana”, anunciou a comissária europeia, defendendo que é necessário proteger as crianças.