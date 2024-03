Tiroteio em Almada deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, no domingo passado, no seguimento de um tiroteio, em Almada no distrito de Setúbal. As vítimas acabaram por ser hospitalizadas.

Uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), citada pela Lusa, refere que o alerta foi dado pelas 19h45, depois de terem sido disparadas armas de fogo na via pública. Os dois feridos deram entrada, “por meios próprios” no Hospital Garcia da Hora.

De acordo com a mesma fonte, “já não havia intervenientes no local” quando a PSP chegou ao local do incidente, sendo que, pelas 21h00, estavam a ser feitas diligências para posterior intervenção da Polícia Judiciária (PJ).

Ainda não se sabe qualquer informação relativamente aos indivíduos que estiveram envolvidos no incidente.