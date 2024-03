Irão executa acusado de espionagem a favor de Israel

O Irão executou uma pessoa acusada de ter atacado com um drone as instalações do Ministério da Defesa, no ano passado, segundo a imprensa internacional.

"Tinha planeado fazer explodir o complexo de oficinas do Ministério da Defesa, em Isfahan, sob a orientação do oficial de inteligência da Mossad", refere a televisão estatal iraniana, citada pela Agência France-Presse.

A identidade do executado e a data não foram divulgadas.

Recorde-se que em fevereiro de 2023, o Ministério dos Serviços Secretos iraniano anunciou ter detido os "principais intervenientes" no ataque com drones levado a cabo no mês anterior.