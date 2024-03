Arruada do Pedro Nuno Santos em Guimarães marcada por momentos de tensão

A arruada do PS em Guimarães foi, este domingo, palco de tensão, com troca de insultos entre hum morador e a caravana socialista.

Pedro Nuno Santos, acompanhado por José Luís Carneiro, cabeça de lista por Braga, começou por ter uma receção calorosa, mas numa das ruas por onde passava o grupo de apoiantes socialistas foi insultado por um homem à janela.

O homem apareceu na varanda, numa rua do centro histórico de Guimarães, fazendo gestos considerados obscenos à caravana, enquanto gritava "filhos da...".

Os socialistas reagiram com insultos e aumentaram o tom dos gritos de apoio ao PS, atiraram objetos que tinham em direção ao homem, que atirou um vaso, que terá acertado no ombro de uma pessoa e sujou outras com terra.

Pedro Nuno Santos não chegou a assistir à exaltação dos ânimos, pois assim que houve suspeita de tensão, o secretário-geral do PS foi desviado, estando já uns metros mais à frente quando ocorreu o arremesso de objetos.

