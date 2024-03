Dezenas de militares do Burundi recusam destacamento

Dezenas de soldados do Burundi foram detidos por se recusarem a ser destacados para o leste da República Democrática do Congo (RDC) na luta contra o grupo rebelde M23. A informação foi avançada por oficiais do exército e funcionários prisionais.

Os confrontos entre o M23, que os EUA dizem ser apoiado pelo Ruanda, e as tropas da RDC intensificaram-se nas últimas semanas, com os rebeldes a ameaçarem Goma, cidade na fronteira com o Ruanda.

O Presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye, reconheceu, em emissão televisiva, que há tropas do país no leste da RDC. «Se o Burundi ajudar, está a defender-se», disse.