Os melhores do mundo nas ondas de Peniche

Peniche vai receber, na próxima semana, os melhores surfistas do mundo na terceira etapa do circuito mundial – a única realizada na Europa.

A prova de Supertubos vai contar com os portugueses Frederico Morais, que está a disputar o Championship Tour (CT), Joaquim Chaves e Francisca Veselko, que receberam um wildcard.

A janela de espera do Meo Rip Curl Pro começa na quarta-feira, dia 6, e vai até a 16 de março, e nas ondas portuguesas vão estar John John Florence, líder do CT, Jack Robinson e Kelly Slater, campeão do mundo 11 vezes.