Familiares dos reféns do Hamas pedem ajuda a Joe Biden

Vários familiares dos reféns sequestrados pelo Hamas protestaram, esta sexta-feira, em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Telavive, exigindo um “plano de segurança”.

De acordo com a imprensa norte-americana, os familiares pediram a Joe Biden que pressione o Governo de Israel para que seja possível um acordo com o Hamas que conduza à libertação segura dos reféns que ainda se encontram presos em Gaza.

O protesto de hoje ocorre no âmbito da marcha de quatro dias realizada pelos familiares e amigos dos sequestrados, que começou em 28 de fevereiro no ‘kibutz’ de Reim.

“O Governo Biden está mais comprometido com a questão dos reféns do que o Governo israelita, razão pela qual as famílias, juntamente com outros ativistas, pediram ao único adulto responsável que os pressione para salvar as pessoas raptadas que permanecem sob o controlo do Hamas”, disse o movimento organizador da marcha, num comunicado.