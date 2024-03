José Pinheiro já não selecionador da Nigéria

O treinador português, José Pinheiro, oficializou, esta sexta-feira, o abandono do cargo de selecionador da Nigéria, depois de ter assumido o cargo em maio de 2022. O técnico português levou a a seleção nigeriana à final da Taças das Nações Africanas (CAN).

Numa publicação, feita na rede social ‘X’, o treinador afirmou: “Na quinta-feira terminámos o nosso contrato com a federação nigeriana. Foi um orgulho e uma honra ser selecionador das Super Águias. Foram 22 meses de dedicação, sacrifício, emoção e de um enorme entusiasmo”.

José Pinheiro, enquanto líder da seleção nigeriana, levou a equipa à final da CAN2023, que foi disputada no mês passado, mas acabou por perder frente à anfitriã da competição, a Costa do Marfim, ficando assim em segundo lugar.

Na hora da despedida, o técnico deixou vários agradecimentos, em especial aos jogadores que treinou: “Rapazes, estamos agradecidos. Foi um privilégio fazer parte desta família. Vamos ter saudades, mas vamos estar sempre aqui para vocês, seja qual for o nosso destino. Um grande abraço”.

Com 63, o treinador português, já comandou a Arábia Saudita e a Venezuela, para além do seu percurso no campeonato português, onde treinou o Nacional, Sporting, Sporting de Braga, FC Porto e Vitória de Guimarães, e no estrangeiro a passagens por Panathinaikos (Grécia), Al Wadha e Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos), Al-Ahly (Egito) ou Al Hilal (Arábia Saudita).