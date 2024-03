Estado registou um excedente de 1.177 milhões de euros em janeiro

O Estado fechou janeiro com um excedente orçamental de 1.177 milhões de euros, um valor positivo mas inferior em 934 milhões de euros ao registado no período homólogo, revelou o ministério das Finanças.

No entanto, apesar de se manter em terreno positivo, o saldo orçamental foi "inferior" ao do primeiro mês do ano passado, o que reflete uma subida da despesa acima da receita, com a receita fiscal a registar mesmo uma quebra homóloga de 8%.

Do lado das despesas, registou-se um aumento efetivo de 15,7% “que reflete o aumento da despesa com juros” em 98,3%, da despesa com transferências correntes de 19,7% e das despesas com pessoal em 6,5%, resultado das atualizações dos salários das administrações públicas em janeiro e o aumento do salário mínimo para 820 euros.

O ministério liderado por Fernando Medina acena com um aumento do investimento na administração central e segurança social em 37,8%, destacando a ferrovia. O mesmo se verifica com a despesa com prestações sociais (que não pensões), nomeadamente com a nova atualização do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).