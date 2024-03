Sporting vence Benfica

O Sporting venceu, esta quinta-feira, o Benfica, por 2-1, seguindo em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O primeiro golo veio os nove minutos, pelos pés de Pedro Gonçalves, e outro no arranque da segunda parte (54), pelo sueco Viktor Gyökeres. O benfica ainda conseguiu reduzir aos 68, através do norueguês Aursnes.

As duas equipas voltam a encontrar-se no dia 3 de abril, no Estádio da Luz.