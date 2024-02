Gaza. Israel nega ataque que matou palestinianos que esperavam por comida

O exército de Israel negou ter atacado um comboio humanitário no norte de Gaza. Os militares, pelo contrário, estavam a garantir a segurança dos camiões que traziam comida.

“Não houve qualquer ataque das Forças de Defesa de Israel [FDI] sobre esta ajuda. As FDI estavam a conduzir uma operação humanitária”, afirmou o porta-voz do exército israelita Daniel Hagari, numa conferência de imprensa, esta quinta-feira.

Em reação ao massacre, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou as imagens aéreas mostram que “a situação é incrivelmente desesperante” em Gaza, com pessoas que “têm fome, precisam de comida, de medicamentos e de outra assistência”.

“E isso diz-nos que precisamos de fazer mais para que a assistência humanitária chegue”, acrescentou Matthew Miller.