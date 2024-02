Guterres admite estar "consternado com trágico custo humano" do conflito em Gaza

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), “condenou o incidente”, da madrugada desta quinta-feira, no norte Gaza, onde mais de 100 civis, que aguardavam auxílio humanitário, morreram. O líder da ONU admitiu estar “consternado com o trágico custo humano do conflito”.

O porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, referiu, em comunicado que: “O secretário-geral condena o incidente de hoje no norte de Gaza, no qual mais de uma centena de pessoas são dadas como mortas ou feridas enquanto procuravam ajuda vital”.

“Os civis desesperados em Gaza precisam de ajuda urgente, incluindo os do norte sitiado, onde as Nações Unidas não conseguem fornecer ajuda há mais de uma semana", disse.

Na madrugada, da passada quinta-feira, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, divulgou que morreram, pelo menos, 109 habitantes e registaram-se 760 feridos, que esperavam a chegada de ajuda humanitária.